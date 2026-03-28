झूठी निकली अस्पताल से बच्ची चोरी की कहानी, तीसरी बेटी होने पर माता-पिता ने दे दी, समाज के डर से रचा पूरा ड्रामा

शुक्रवार रात करीब 9 बजे इज्जतनगर के परतापुर चौधरी निवासी मकसूद ने पुलिस को फोन कर बताया कि जिला अस्पताल से उसकी 21 दिन की बच्ची चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस दौड़ पड़ी। इज्जतनगर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कहानी यहीं लड़खड़ा गई। कैमरों में न तो महिला दिखी और न ही उसका पति। हर एंगल चेक हुआ लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। यहीं से पुलिस को पूरा मामला फर्जी लगने लगा।