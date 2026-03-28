गोमती को संवारने का अभियान… पीलीभीत से ‘गोमती दर्शन यात्रा’ शुरू, मंत्री-अफसरों ने परखा हाल

सुबह आठ बजे के बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना उद्गम स्थल पहुंचे। उन्होंने परिसर का भ्रमण कर झील में पानी की स्थिति, अविरल धारा बनाए रखने के प्रयास और संरक्षण कार्यों की जानकारी ली। संस्था के पदाधिकारियों ने उन्हें पूरी योजना से अवगत कराया। कार्यक्रम में विधायक बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भी शामिल हुए। विधि-विधान के साथ मां गोमती की पूजा-अर्चना की गई और नदी को स्वच्छ बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया गया। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली।