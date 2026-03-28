पेट्रोल-डीजल सस्ता… मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आम जनता को मिलेगी सीधी राहत

उन्होंने बताया कि ईंधन सस्ता होने से परिवहन लागत कम होगी। इसका सीधा फायदा किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को मिलेगा। साथ ही बाजार में रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम नियंत्रित रहने की संभावना बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि इस फैसले से खेती-किसानी में लगने वाली लागत कम होगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। वहीं युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए भी यह कदम राहत भरा साबित होगा।