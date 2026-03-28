पत्नी ने साथ चलने से किया इंकार, आहत पति ने ट्रेन के आगे कूदकर खत्म कर ली जिंदगी, फिर हुआ ये

पत्नी के इंकार से आहत रामविलास सीधे रेलवे ट्रैक की ओर चला गया। महेशपुरा क्रासिंग के पास उसने बिना कुछ सोचे-समझे ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। तेज रफ्तार ट्रेन के सामने आते ही उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आसपास मौजूद लोग सहम गए। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां-बाप बदहवास हो गए, जबकि दो मासूम बेटियां अब हमेशा के लिए पिता के साए से महरूम हो गईं। जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।