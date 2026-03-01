रोजगार मेले में ‘उम्मीद’ ज्यादा, नौकरी कम… 1000 युवाओं की भीड़, हाथ आया सिर्फ आश्वासन

लखनऊ से आई अन्नापुरम की प्रतिनिधि अर्चना चौहान ने बताया कि वे अभ्यर्थियों के रिज्यूम एकत्र कर रही हैं और चयनित उम्मीदवारों को बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह हैवेल्स राजस्थान से जुड़ी कहकशां ने भी कहा कि वे अस्थायी रूप से दस्तावेज एकत्र कर कंपनी को भेजेंगी। वहीं अशोका लीलैंड रुद्रपुर के प्रतिनिधि बृजेश ने बताया कि वे मौके पर ही मशीन ऑपरेटर के लिए कुछ चयन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मौसम ने भी आयोजन की तैयारियों की पोल खोल दी। दोपहर में अचानक तेज हवा चली, जिससे टेंट उखड़ गए और कुर्सियां उलट गईं। इसके बाद हुई बारिश में युवा और जनप्रतिनिधि भीगते नजर आए। वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था न होने से लोग टेंट के नीचे ही बचाव करते रहे।