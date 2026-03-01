गोरखपुर में हुई मुलाकात अब शादी में बदली… IPS केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा की सगाई, 29 मार्च को सात फेरे

संभल के बबराला में आयोजित निजी समारोह में दोनों आईपीएस अधिकारियों ने एक-दूसरे को रिंग पहनाकर रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया। समारोह के दौरान केके बिश्नोई काला चश्मा पहनकर डांस करते नजर आए, वहीं अंशिका वर्मा रॉयल लुक में बेहद आकर्षक दिखीं। दोनों का कूल अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया। सगाई के बाद अब शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। जानकारी के मुताबिक 27 से 30 मार्च तक शादी के कार्यक्रम राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में आयोजित होंगे। 29 मार्च को दोनों सात फेरे लेंगे। इस हाई-प्रोफाइल शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।