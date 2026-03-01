रेलवे का बड़ा फैसला… अब आधी दूरी तक ही दौड़ेगा क्रू, लंबी ट्रेनों में लागू हाफ-रूट सिस्टम, रेलकर्मियों को मिलेगी राहत

अब तक कई ट्रेनों में एक ही क्रू 300 से 400 किलोमीटर तक लगातार ड्यूटी कर रहा था, जिससे थकान चरम पर पहुंच जाती थी। रेलवे ने इसी थकान पर ब्रेक लगाने के लिए नया फॉर्मूला लागू किया है, अब क्रू आधी दूरी तय कर वापस लौटेगा और आगे का सफर दूसरा क्रू संभालेगा। इसके अलावा वाराणसी से जम्मूतवी तक चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस में अब तक मुरादाबाद से लुधियाना तक एक ही क्रू ट्रेन संभाल रहा था। अब इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है, मुरादाबाद से अंबाला और अंबाला से लुधियाना तक अलग-अलग क्रू तैनात रहेगा।