‘बरेली का पाकेटमार’ डायलॉग पर बवाल… धुरंधर-2 को नोटिस, सपा पार्षद बोले—तुरंत हटाओ वरना होगी कार्रवाई

नोटिस में कहा गया है कि बरेली की पहचान एक धार्मिक और आध्यात्मिक शहर के रूप में है। यह पंचाल नगरी और आला हजरत की धरती है, ऐसे में इस तरह के संवाद शहर की गरिमा के खिलाफ हैं और जनता की भावनाओं को आहत करते हैं। पार्षद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि फिल्म से विवादित संवाद को तत्काल नहीं हटाया गया तो एफआईआर दर्ज कराने के साथ-साथ मानहानि का दावा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की छवि खराब करने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।