खंभे से बांधकर पीटा, फिर बाइक पर उठाकर ले गए आरोपी… तीन दिन से युवक लापता, वीडियो वायरल

आरिफ के पिता शफीक शाह ने बरखेड़ा थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उनके पास घटना का पूरा वीडियो है। मजदूरी कर परिवार चलाने वाले पिता ने पुलिस से बेटे की सुरक्षित बरामदगी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है। पिटाई की वजह भी साफ नहीं हो सकी है। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है और लोग इस तरह की वारदात को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।