दोस्त ने घर से बुलाकर घेरा… फिर चाकुओं से छलनी कर दिया शिवा का सीना, अस्पताल में तोड़ा दम, जानें फिर क्या हुआ

इज्जतनगर की सैनिक कॉलोनी निवासी शिवा पटेल को शुक्रवार शाम उसके दोस्त मानव राजपूत ने घर से बुलाया। परिजनों के मुताबिक, वह उसे संजयनगर के चार खंभा इलाके में ले गया, जहां पहले से ही कई युवक मौजूद थे। यहीं पर बातचीत के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि गौरव, कृष्णा, पारस, रचित समेत अन्य युवकों ने शिवा को घेर लिया और पहले मारपीट की, फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। लहूलुहान शिवा को वहीं छोड़ आरोपी फरार हो गए।