जेवर एयरपोर्ट की उड़ान से बरेली मंडल को रफ्तार, कारोबार, उद्योग और रोजगार के खुलेंगे नये दरवाजे

बरेली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के लोकार्पण के साथ बरेली मंडल के विकास की तस्वीर बदलने की उम्मीद तेज हो गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर अब बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे जिलों पर दिखेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए यह एयरपोर्ट रुहेलखंड को सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने वाला गेमचेंजर बनने जा रहा है। बरेली में एयरपोर्ट बनकर तैयार है। जेवर एयरपोर्ट की बरेली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जेवर एयरपोर्ट के संचालन से बरेली मंडल की दिल्ली-एनसीआर से दूरी और समय दोनों कम होंगे। एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के चलते बरेली से जेवर पहुंचना आसान होगा, जिससे व्यापार और आवागमन दोनों में तेजी आएगी।