बिना कनेक्शन होटल-ढाबों को मिलेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर, छात्रों-मजदूरों को ऐसे और इतनी मिलेगी गैस 

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने एलपीजी सप्लाई पर असर डाला है। इसका सीधा असर शहरों में रह रहे मजदूरों और छात्रों पर पड़ा। नियमित कनेक्शन न होने के कारण इन्हें गैस नहीं मिल पा रही थी, जिससे खाना बनाना तक मुश्किल हो गया। कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर घर लौटने लगे थे। प्रशासन ने इस संकट को गंभीरता से लेते हुए राहत योजना लागू की।