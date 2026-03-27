30 घंटे की जंग के मोर्चे पर डटे रहे नगर आयुक्त, 95 कर्मचारियों ने दिन-रात एक किया, 16 लाख खर्च, मशीनों ने नाला तोड़कर निकाला शव

मंगलवार रात साढ़े नौ बजे जैसे ही युवक के नाले में गिरने की सूचना मिली, मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। बुधवार देर रात तक जब कई बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली तो मौके पर मौजूद लोग तक घटना पर सवाल उठाने लगे। लेकिन नगर आयुक्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक युवक का पता नहीं चलता, अभियान नहीं रुकेगा। उनके साथ अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय और इंजीनियर एके राठी डटे रहे।