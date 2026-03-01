जिंदगी की कीमत 60 हजार, रुपये नहीं दिए तो इलाज रुका, मेरठ में कैदी की मौत पर बड़ा खुलासा

पुष्पा देवी का आरोप है कि मेरठ पहुंचने पर साथ गए पुलिस कर्मियों ने बेटे आकाश से कहा कि तुरंत इलाज शुरू कराने के लिए डॉक्टरों को 60 हजार रुपये देने होंगे। इस बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आकाश अपने गांव के प्रधान से बात कराता है और पुलिस कर्मी कथित तौर पर पैसे की मांग करता सुनाई देता है। ऑडियो में यह भी कहा गया कि सरकारी प्रक्रिया में दो-तीन दिन लगेंगे और मरीज की हालत इतनी खराब है कि इंतजार नहीं किया जा सकता।