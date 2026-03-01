DM की मौजूदगी में रिश्वत का खेल, समाधान दिवस बना घोटाले का मैदान, 10 हजार लेते मत्स्य निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

शाहजहांपुर। जहां एक तरफ अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर उसी तहसील परिसर में रिश्वतखोरी का खुला खेल चल रहा था। तिलहर तहसील में आयोजित ‘संपूर्ण समाधान दिवस’ के दौरान ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक पूरनलाल को बरेली की भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह खुद सभागार में मौजूद थे।