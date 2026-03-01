दोस्ती फिर धोखा, 9 महीने का मासूम चोरी, बेचने से पहले ही दबोची गई ‘बच्चा चोर’ महिला, जाने मामला

पूछताछ में महिला ने अपना नाम रंजना उर्फ बिंदा बताया, जो कुशीनगर के पडरौना की रहने वाली है। उसने कबूल किया कि वह पहले भी बच्चों को बेच चुकी है और इस मासूम को भी बेचने की तैयारी में थी। उसका आपराधिक इतिहास सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई।

पुलिस पूछताछ में आरोपी के साथ रह रहे गुड्डू ने बताया कि महिला कई बार गर्भवती होने के बाद मायके जाती थी और फिर बच्चों को गायब कर देती थी। बाद में दो बच्चों को लेकर लौट आती थी। इस खुलासे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।