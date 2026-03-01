22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दोस्ती फिर धोखा, 9 महीने का मासूम चोरी, बेचने से पहले ही दबोची गई ‘बच्चा चोर’ महिला, जाने मामला

फरीदपुर में मासूम की जिंदगी पर मंडरा रहा सौदे का साया, लेकिन पुलिस की तेजी ने बड़ा खेल बिगाड़ दिया। बस में दोस्ती कर महिला ने 9 महीने के बच्चे को चुरा लिया और उसे बेचने की तैयारी में थी, मगर CCTV के जाल में फंसकर आखिरकार गिरफ्तार हो गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 22, 2026

बरेली। फरीदपुर में मासूम की जिंदगी पर मंडरा रहा सौदे का साया, लेकिन पुलिस की तेजी ने बड़ा खेल बिगाड़ दिया। बस में दोस्ती कर महिला ने 9 महीने के बच्चे को चुरा लिया और उसे बेचने की तैयारी में थी, मगर CCTV के जाल में फंसकर आखिरकार गिरफ्तार हो गई।

हरदोई के मिरगवां गांव की सुनभला कुमारी अपने 9 महीने के बेटे अरुण के साथ बहन के घर जा रही थी। पैसों की तंगी के चलते उसने बस में बैठी एक महिला से किराया दिलवाया। यही ‘मदद’ आगे चलकर सबसे बड़ा जाल बन गई। फरीदपुर में उतरने के बाद दोनों तीन दिन तक साथ रहीं, लेकिन महिला पहले से ही खौफनाक प्लान बना चुकी थी।

बैंक से पैसे निकालने का बहाना और गायब हो गया मासूम

शुक्रवार को आरोपी महिला ने भरोसे में लेकर बैंक जाने का बहाना बनाया और बच्चे को लेकर फरार हो गई। मां के हाथ से मासूम छिनते ही हड़कंप मच गया और थाना फरीदपुर में तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालते ही पुलिस को महिला की पहचान मिल गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और खनी नवादा गांव में दबिश देकर आरोपी को दबोच लिया।

नाम बदला, ठिकाने बदले, बच्चा बेचने का कबूलनामा

पूछताछ में महिला ने अपना नाम रंजना उर्फ बिंदा बताया, जो कुशीनगर के पडरौना की रहने वाली है। उसने कबूल किया कि वह पहले भी बच्चों को बेच चुकी है और इस मासूम को भी बेचने की तैयारी में थी। उसका आपराधिक इतिहास सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई।
पुलिस पूछताछ में आरोपी के साथ रह रहे गुड्डू ने बताया कि महिला कई बार गर्भवती होने के बाद मायके जाती थी और फिर बच्चों को गायब कर देती थी। बाद में दो बच्चों को लेकर लौट आती थी। इस खुलासे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।

गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस कई राज खुलने बाकी

इंस्पेक्टर राधेश्याम के मुताबिक, आरोपी महिला से उसके संभावित गिरोह के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि यह कोई बड़ा बच्चा चोरी नेटवर्क हो सकता है। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और मामले में कई और खुलासे होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 10:43 pm

Published on:

22 Mar 2026 10:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दोस्ती फिर धोखा, 9 महीने का मासूम चोरी, बेचने से पहले ही दबोची गई ‘बच्चा चोर’ महिला, जाने मामला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जातिसूचक गालियां, फिर की बर्बर पिटाई, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उड़ाया मजाक

बरेली

APK फाइल ने मचाई तबाही, तीन बैंकों से उड़ाए 72,400 रुपये, जाने ठगी का क्या है नया तरीका

बरेली

9 साल की उपलब्धियों का महाकुंभ, रामलीला मैदान में लगी प्रदर्शनी, योजनाओं का दम दिखाकर सरकार ने साधा जनता से सीधा संवाद

बरेली

एड्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 81 अफसरों को दी गई खास ट्रेनिंग, जागरूकता की जिम्मेदारी सौंपी गई

बरेली

भाजपा की नई टीम, नया मिशन, महानगर में पदाधिकारियों का भव्य स्वागत, नेताओं ने दिया संगठन मजबूत करने का टारगेट

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.