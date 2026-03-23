हरुनगला में फेरस सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट समेत उर्वरकों की हो रही थी कालाबाजारी, बिना बिल के भंडारण पर छापा, पूरा स्टॉक सील

जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी के नेतृत्व में प्रवर्तन दल और पुलिस बल ने हरुनगला स्थित एक परिसर पर अचानक छापा मारा। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, वहां उर्वरकों का बड़ा भंडार मिला, जिसे देखकर अधिकारियों की भी आंखें चौंधिया गईं। मौके पर मौजूद सुरेंद्र कुमार और उसका साथी बबलू किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया।