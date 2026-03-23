इज्जतनगर में फिर गौकशी, नाले में मिले गोवंश SSP ने दो चौकी इंचार्ज समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लापरवाही पर गिरी गाज

सूचना मिलते ही एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ पंकज श्रीवास्तव और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से अवशेष निकलवाकर दफनाए गए। अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में नाराजगी साफ नजर आई। अवशेष मिलने की सूचना पर बजरंग दल और गोरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर समय रहते सही कार्रवाई होती तो दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनती।