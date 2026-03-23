ऑपरेशन नशा क्रैकडाउन,  बारादरी पुलिस का नाइट स्ट्राइक, 363 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर धरे

एसपी सिटी मानुष पारिख और क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार छापेमारी और निगरानी से तस्करों की कमर तोड़ने की तैयारी है। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल और व्हाट्सएप डेटा खंगाल रही है, जिससे सप्लाई चेन और बड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई जा सके। शुरुआती संकेतों के मुताबिक, यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई इलाकों में नशे की सप्लाई करता था। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे संभव हैं।