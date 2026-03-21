ईद पर हाई अलर्ट, SSP की देर रात वर्चुअल बैठक, ड्रोन-सीसीटीवी से होगी निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई

SSP ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। नमाज के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को समय से रवाना करने और क्षेत्राधिकारी स्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में इस बार सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और क्विक रिस्पांस टीम (QRT) की तैनाती अनिवार्य की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।