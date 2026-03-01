196 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा, मेयर ने दिया चार माह का अल्टीमेटम

नगर निगम ने शहर के विकास का बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसमें सड़क, पेयजल, सीवर, ड्रेनेज, सफाई और पार्कों के विकास पर फोकस किया गया है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। महापौर ने कहा कि तय समयसीमा में काम पूरा कर 2026 तक बरेली को हाइटेक सिटी जैसा विकसित किया जाएगा। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय, मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी, जलकल महाप्रबंधक मनोज आर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी भानु प्रकाश, एक्सईएन राजीव कुमार राठी, लेखा अधिकारी हृदय नारायण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।