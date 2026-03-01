हत्या पर सियासत तेज… केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे पीलीभीत, परिजनों ने उठाई CBI जांच की मांग

इसी बीच परिवार की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अहम कदम उठाया। विधायक बाबूराम पासवान ने हर्षित मिश्रा के पिता सुशील मिश्रा को राइफल और भाई वैभव मिश्रा को रिवॉल्वर का लाइसेंस सौंपा। इस फैसले को परिवार की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन शैलेंद्र गुप्ता, सहकारी गन्ना समिति चेयरमैन नितिन दीक्षित, एसडीएम अजीत प्रताप सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला महामंत्री अनुराग अग्निहोत्री, प्रफुल्ल मिश्रा, अनुपम वाजपेयी और नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।