नवरात्रि में कुट्टू का आटा पड़ा भारी… कचौड़ी खाते ही एक ही परिवार के 6 लोग बीमार, जिला अस्पताल में भर्ती

परिवार ने पास की किराना दुकान से कुटू का आटा खरीदा था। उसी आटे से कचौड़ी और आलू की सब्जी तैयार की गई। जैसे ही सभी ने खाना खाया, करीब डेढ़ घंटे के भीतर ही हालत बिगड़ने लगी। एक-एक कर सभी को उल्टी, चक्कर और घबराहट होने लगी। अचानक तबीयत बिगड़ने से घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन घबरा गए और बिना देरी किए सभी बीमारों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, जिससे समय रहते स्थिति संभाल ली गई।