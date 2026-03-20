मौसम का यू-टर्न… बरेली में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ बदला मिजाज, किसानों की बढ़ी चिंता

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के साथ मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। इसके चलते शनिवार को भी गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। तेज हवा और बारिश के कारण फसल गिरने और कटाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।