मोबाइल-गेमिंग की गिरफ्त में ‘जेन-जी’ बढ़ रहीं दिमागी बीमारियां, मेंटल हॉस्पिटल में 30 प्रतिशत युवा, बचपन और शरीर दोनों पर संकट

बरेली। स्मार्टफोन, ऑनलाइन गेमिंग और नशे की लत ने नई पीढ़ी ‘जेन-जी’ को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मेंटल हॉस्पिटल की ओपीडी में आने वाले मरीजों में करीब 30 प्रतिशत युवा शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक विकास पर भी सीधा असर डाल रहा है।