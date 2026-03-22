‘विजिलेंस के नाम पर वसूली बंद करो’ सांसद का फूटा गुस्सा, स्मार्ट मीटर से बिजली कटौती पर भी बवाल

सांसद छत्रपाल गंगवार ने बैठक में कहा कि विजिलेंस चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। बिना मीटर रीडिंग लिए बिल बनाए जा रहे हैं और बिल संशोधन के नाम पर लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तत्काल सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।