ईद की खुशियां मातम में बदलीं, तेज रफ्तार बुलेट बनी काल, पीछे से मारी टक्कर, युवक की मौत 

बरेली। ईद के दिन खुशियों का सफर मातम में बदल गया, जब सिरौली-अलीगंज मार्ग पर तेज रफ्तार बुलेट ने पीछे से दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक के घर में कोहराम मच गया।