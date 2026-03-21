डॉक्टर के घर इश्क, धोखा और ब्लैकमेल… ‘ऑडियो-वीडियो’ के जाल में फंसी निधि, मौत के बाद प्रेमी पर FIR, केस में बड़ा ट्विस्ट

बरेली। सिविल लाइंस क्षेत्र में युवती निधि की आत्महत्या का मामला अब सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। जिस मौत को पहले सुसाइड मानकर शांत हो गया था, अब उसी केस में ब्लैकमेलिंग और धोखे की कहानी सामने आई है। एसएसपी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी रूपेश जाटव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।