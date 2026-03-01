कमर्शियल एलपीजी संकट: बरेली में होटल-ढाबे बंद, कारोबार ठप, अंगीठी के सहारे चल रहा काम, चौराहों से बाजारों तक हर जगह सन्नाटा

गैस की किल्लत ने दुकानदारों को वर्षों पीछे धकेल दिया है। कई फास्ट फूड विक्रेता मजबूरी में अंगीठी और कोयले का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे न तो काम की गति बन पा रही है और न ही ग्राहकों की मांग पूरी हो रही है। धुएं और धीमी आंच के बीच खाना बनाना मुश्किल हो रहा है, जिससे ग्राहक भी वापस लौट रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस तरह दुकान चलाना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। शहर में सैकड़ों फास्ट फूड और छोटे होटल संचालकों ने दुकानें बंद कर दी हैं। जो लोग रोज कमाकर खाने वाले हैं, उनके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही गैस की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो हालात और बिगड़ेंगे और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं।