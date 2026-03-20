नहर की झाल में मिला 80 दिन से लापता किशोरी का कंकाल… कपड़ों से हुई पहचान, परिवार में मचा कोहराम

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शाहजहांपुर समेत डाउनस्ट्रीम इलाकों में भी अलर्ट जारी किया था। मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की गई। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर फोटो लगाकर खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि डीएनए जांच भी कराई जाएगी, ताकि पहचान और मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है।