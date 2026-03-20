20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

नहर की झाल में मिला 80 दिन से लापता किशोरी का कंकाल… कपड़ों से हुई पहचान, परिवार में मचा कोहराम

थाना माधोटांडा क्षेत्र में करीब 80 दिन से लापता किशोरी का कंकालनुमा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह चित्तरपुर गांव के पास हरदोई ब्रांच नहर पुल की झाल में कंकाल फंसा मिला। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान 16 वर्षीय रोशनी के रूप में की, जो 27 दिसंबर से लापता थी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 20, 2026

पीलीभीत। थाना माधोटांडा क्षेत्र में करीब 80 दिन से लापता किशोरी का कंकालनुमा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह चित्तरपुर गांव के पास हरदोई ब्रांच नहर पुल की झाल में कंकाल फंसा मिला। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान 16 वर्षीय रोशनी के रूप में की, जो 27 दिसंबर से लापता थी।

सुबह ग्रामीणों ने नहर में कंकाल फंसा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। माधोटांडा पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कंकाल के पास मिले कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान कलीनगर वार्ड पांच निवासी रोशनी पुत्री रमेश के रूप में की। पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

27 दिसंबर से थी लापता, चल रहा था लगातार सर्च ऑपरेशन

रोशनी के लापता होने के बाद से पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। दो नावों की मदद से कई किलोमीटर तक तलाशी ली गई थी और अलग-अलग जगहों पर जाल डालकर भी खोजबीन की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। जांच के दौरान नहर किनारे पहले चप्पल और शाल मिली थी, जिससे उसके नहर में कूदने की आशंका जताई गई थी। हालांकि लंबे समय तक शव नहीं मिलने से मामला उलझा रहा।

कई जिलों में अलर्ट, हर एंगल से जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शाहजहांपुर समेत डाउनस्ट्रीम इलाकों में भी अलर्ट जारी किया था। मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की गई। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर फोटो लगाकर खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि डीएनए जांच भी कराई जाएगी, ताकि पहचान और मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 03:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नहर की झाल में मिला 80 दिन से लापता किशोरी का कंकाल… कपड़ों से हुई पहचान, परिवार में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेलगाम खनन माफिया ने की गाड़ी चढ़ाकर अफसर को कुचलने की कोशिश, टीम पर पथराव, किस नेता का फोटो दिखाकर बना रहा दबाव

बरेली

मौसम का यू-टर्न… बरेली में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ बदला मिजाज, किसानों की बढ़ी चिंता

बरेली

आरक्षी सिद्धान्त ने जीते दो गोल्ड मेडल, एसएसपी ने दिया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का तोहफा, खुद पहनाया पदक

बरेली

अब नहीं लगाने होंगे थाने-कोर्ट के चक्कर, 50 हजार तक की साइबर ठगी में सीधे खाते में लौटेगा पैसा, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

बरेली

विकास के नाम पर बड़ा खेल… 17 में से 11 सैंपल फेल, लैब जांच में खुला राज, अब इन ठेकेदार-अभियंताओं पर गिरेगी गाज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.