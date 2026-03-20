अब नहीं लगाने होंगे थाने-कोर्ट के चक्कर, 50 हजार तक की साइबर ठगी में सीधे खाते में लौटेगा पैसा, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

अब तक ठगी की रकम वापस पाने के लिए कोर्ट से आदेश लेना अनिवार्य था, जिससे पीड़ित को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था में जांच अधिकारी की रिपोर्ट ही पर्याप्त मानी जाएगी। उसी के आधार पर बैंक फ्रीज की गई रकम सीधे पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करेंगे।