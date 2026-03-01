25 साल बाद बना अनोखा संयोग… रमज़ान में पांच जुमे, कल अदा होगी जुमा-तुल-विदा, 21 को मनाई जाएगी ईद

दरगाह परिसर में टीटीएस की बैठक आयोजित कर ईद और जुमा-तुल-विदा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला प्रशासन से मांग की गई कि ईदगाह समेत सभी प्रमुख मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, बेहतर प्रकाश व्यवस्था की जाए और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखा जाए, ताकि नमाज़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक में औरंगज़ेब नूरी, अजमल नूरी, हाजी जावेद खान, ताहिर अल्वी, परवेज़ नूरी, मंज़ूर रज़ा, मुजाहिद बेग, नाजिम रज़ा, सुहैल रज़ा और शाद रज़ा समेत कई जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि ईद और जुमा-तुल-विदा के मौके पर बेहतर इंतजाम होना बेहद जरूरी है, ताकि शहर में अमन और सौहार्द का माहौल बना रहे।