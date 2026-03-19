हर्षित मिश्रा के घर पहुंचे एचपीसीएल के बड़े अफसर… एक घंटे बंद कमरे में मंथन, बोले—दोषी नहीं बचेंगे

एचआर निदेशक केएस शेट्टी ने साफ कहा कि कंपनी ने एक ईमानदार और काबिल अफसर खोया है। अगर जरा भी अंदेशा होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विभागीय जांच तेजी से चल रही है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि, इस बयान के बाद भी सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। वहीं मुलाकात के दौरान हर्षित के पिता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में विभाग के एक उच्च अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर जांच में वह दोषी पाया गया तो एचपीसीएल उसे बचाने की कोशिश न करे। इस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी।