कोर्ट से बड़ी राहत… वोट खरीदने के आरोपों में घिरे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बरी

यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है। तत्कालीन सदर एसडीएम सुखलाल प्रसाद वर्मा ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बैठक बुलाकर उन्हें लालच देकर वोट प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में धर्मेंद्र यादव समेत 28 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले को लेकर लंबे समय तक सुनवाई चली और साक्ष्यों की जांच की गई।