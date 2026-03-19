नवरात्र की पहली सुबह ही उमड़ा आस्था का ज्वार… मंदिरों में बेकाबू भीड़, हर ओर जयकारे, पुलिस भी अलर्ट

बरेली। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही पूरे बरेली मंडल में भक्ति का माहौल चरम पर पहुंच गया। गुरुवार सुबह से ही शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साहूकारा स्थित नवदुर्गा मंदिर और चौरासी घंटा मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसरों में सुबह से ही घंटा-घड़ियाल और जयकारों की गूंज सुनाई देती रही।
नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने अपने घरों में विधि-विधान से घट स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा की। पंडित डॉ. सौरभ शंखधार ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर का पहला दिन होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ, उपवास, मंत्र जाप, ब्रह्मचर्य और ध्यान साधना का विशेष महत्व बताया गया है। कई साधक इस दौरान गायत्री मंत्र के विशेष जप भी करते हैं।
पीलीभीत जिले में भी नवरात्र का उल्लास साफ नजर आया। शहर के प्राचीन यशवंतरी देवी मंदिर में सुबह छह बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। भक्तों ने माता को फल, फूल और चुनरी चढ़ाकर विधि-विधान से पूजा की। इसके अलावा निरंजन कुंज कॉलोनी, टनकपुर हाईवे स्थित संतोषी माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे दिन मंदिरों में ‘जय माता दी’ के जयकारे गूंजते रहे।
शाहजहांपुर में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने सुबह शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर मां शक्ति की आराधना की। बाबा विश्वनाथ मंदिर, फूलमती मंदिर, काली माता मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में सुबह पांच बजे से ही दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने नारियल, मिठाई और चुनरी चढ़ाकर माता का आशीर्वाद लिया। मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन भी दिनभर चलता रहा।
बदायूं जिले में भी नवरात्र का उत्साह देखते ही बना। सुबह होते ही मंदिरों में घंटों की आवाज और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। प्रशासन और मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए।
भीड़ को देखते हुए सभी प्रमुख मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर सकें। पूरे मंडल में नवरात्र की पहली सुबह आस्था, श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबी नजर आई।
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