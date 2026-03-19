नवरात्र की पहली सुबह ही उमड़ा आस्था का ज्वार… मंदिरों में बेकाबू भीड़, हर ओर जयकारे, पुलिस भी अलर्ट

बरेली। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही पूरे बरेली मंडल में भक्ति का माहौल चरम पर पहुंच गया। गुरुवार सुबह से ही शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साहूकारा स्थित नवदुर्गा मंदिर और चौरासी घंटा मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसरों में सुबह से ही घंटा-घड़ियाल और जयकारों की गूंज सुनाई देती रही।