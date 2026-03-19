19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

30 मार्च से एग्जाम… रुविवि ने जारी किया नर्सिंग, बीपीटी और एमएलटी का पूरा शेड्यूल, जानें कब है आपका पेपर

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने वर्ष 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और बीएससी एमएलटी की मुख्य एवं पूरक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 19, 2026

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने वर्ष 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और बीएससी एमएलटी की मुख्य एवं पूरक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 30 मार्च से शुरू होकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी। सभी पेपर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होंगे।

विश्वविद्यालय के अनुसार बीएससी नर्सिंग प्रथम से चतुर्थ वर्ष तक की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होंगी। पहले दिन प्रथम वर्ष में एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी, तृतीय वर्ष में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग-2 और चतुर्थ वर्ष में मिडवाइफरी एंड ऑब्सटेट्रिकल नर्सिंग की परीक्षा होगी। इसके बाद 1, 2, 4 और 6 अप्रैल को माइक्रोबायोलॉजी, समाजशास्त्र, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और नर्सिंग रिसर्च जैसे विषयों के पेपर होंगे।

बीपीटी अंतिम वर्ष का शेड्यूल तय

बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) चतुर्थ वर्ष की परीक्षाएं भी 30 मार्च से शुरू होंगी। पहले दिन फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स का पेपर होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को न्यूरोलॉजी, 2 अप्रैल को कार्डियोपल्मोनरी, 4 अप्रैल को कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, 6 अप्रैल को जनरल मेडिकल एवं सर्जिकल कंडीशंस और 7 अप्रैल को रिसर्च मेथोडोलॉजी एवं बायोस्टेटिस्टिक्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

एमएलटी छात्रों के लिए भी कार्यक्रम जारी

बीएससी एमएलटी तृतीय वर्ष (बैच 2019 व 2020) के छात्रों के लिए भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। 30 मार्च को क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री और 1 अप्रैल को पैथोलॉजी व अन्य संबंधित विषयों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा नियंत्रक ने सभी विद्यार्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट या जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 03:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 30 मार्च से एग्जाम… रुविवि ने जारी किया नर्सिंग, बीपीटी और एमएलटी का पूरा शेड्यूल, जानें कब है आपका पेपर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिस की धमकी से टूटा व्यापारी… दुकान में लगाई फांसी, नवाबगंज में बवाल, FIR पर अड़ा परिवार, मौके पर एसडीएम

बरेली

अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचे कमिश्नर, मची खलबली… फाइलों में दबा सच आया सामने, फिर दे दिए सख्त निर्देश

बरेली

नवरात्र की पहली सुबह ही उमड़ा आस्था का ज्वार… मंदिरों में बेकाबू भीड़, हर ओर जयकारे, पुलिस भी अलर्ट

बरेली

अस्पताल से ‘गायब’ हुई बच्ची… मां को दे दी मौत की खबर, नहीं सौंपा शव, बेचने का शक, डीएम तक पहुंचा मामला

बरेली

ईद की नमाज का पूरा शेड्यूल जारी… किस मस्जिद में कब अदा होगी नमाज, जानिए पूरा टाइम

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.