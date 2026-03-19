30 मार्च से एग्जाम… रुविवि ने जारी किया नर्सिंग, बीपीटी और एमएलटी का पूरा शेड्यूल, जानें कब है आपका पेपर

बीएससी एमएलटी तृतीय वर्ष (बैच 2019 व 2020) के छात्रों के लिए भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। 30 मार्च को क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री और 1 अप्रैल को पैथोलॉजी व अन्य संबंधित विषयों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा नियंत्रक ने सभी विद्यार्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट या जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।