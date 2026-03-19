ईद की नमाज का पूरा शेड्यूल जारी… किस मस्जिद में कब अदा होगी नमाज, जानिए पूरा टाइम

सुबह 7 बजे दरगाह शाह शराफत मियां, चौकी चौराहा और श्यामतगंज की मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। 7:30 बजे कांकर टोला की छह मीनार मस्जिद, अबू बक्र मस्जिद और यतीमखाना मस्जिद में नमाज होगी। सुबह 8 बजे से सुभाष नगर, सूफी टोला, छीपी टोला, कटकुइयां और बांसमंडी की कई मस्जिदों में नमाज का सिलसिला शुरू होगा। 8:15 बजे शाहमतगंज स्थित खानकाह वामिकिया और 8:30 बजे दरगाह बशीर मियां, गार्डन सिटी, गरीब नवाज मस्जिद समेत कई स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी।