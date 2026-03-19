अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचे कमिश्नर, मची खलबली… फाइलों में दबा सच आया सामने, फिर दे दिए सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। कई कार्यालयों में लंबित फाइलों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा।