रेलवे का बड़ा अपडेट… स्पेशल ट्रेन को नया ठहराव, कई ट्रेनों का रूट बदला, सफर से पहले जान लें ये अहम बदलाव, वरना पड़ सकते हैं परेशानी में

कानपुर में पुल पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे इज्जतनगर मंडल की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कासगंज-लखनऊ पैसेंजर अब लखनऊ की जगह कानपुर अनवरगंज तक ही संचालित होगी। इसके अलावा कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिससे कई प्रमुख स्टेशनों पर उनका ठहराव अस्थायी रूप से नहीं रहेगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 10 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। पदमावत एक्सप्रेस, अयोध्या-दिल्ली, आनंद विहार-गाजीपुर और वाराणसी-बरेली एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को सीट मिलने में राहत मिलेगी।