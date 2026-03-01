19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जमीन के झगड़े में बेटे ने ली पिता की जान… मां और भाई की गवाही पर उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

नवाबगंज क्षेत्र में जमीन के विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। बेटे ने ही पिता की हंसिया से हत्या कर दी। कोर्ट ने इस सनसनीखेज मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मां और छोटे भाई की अहम गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 19, 2026

बरेली। नवाबगंज क्षेत्र में जमीन के विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। बेटे ने ही पिता की हंसिया से हत्या कर दी। कोर्ट ने इस सनसनीखेज मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मां और छोटे भाई की अहम गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी।

विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट तबरेज अहमद की अदालत ने मां और छोटे भाई की गवाही को भरोसेमंद मानते हुए आरोपी छत्रपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे उम्रकैद के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। एडीजीसी दिगंबर पटेल के अनुसार, घटना 11 अप्रैल की है। नवाबगंज के इनायतपुर गांव निवासी ताराचंद ने अपने बड़े भाई छत्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि खेत से शराब पीकर लौटे छत्रपाल का पिता लालाराम से जमीन को लेकर विवाद हो गया।

हंसिया से किया जानलेवा हमला

विवाद इतना बढ़ा कि छत्रपाल ने हंसिया से पिता की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल लालाराम को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के दौरान आरोपी ने अपनी मां रामदेई पर भी हमला किया। गवाही में रामदेई ने बताया कि वह आंगन में सब्जी काट रही थीं, तभी बेटे ने उनके हाथ पर हंसिया से वार कर दिया। जब उन्होंने शोर मचाया तो पति लालाराम बचाने आए, लेकिन आरोपी ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया।

परिवार के भीतर लंबे समय से चल रहा था विवाद

परिवार के अन्य सदस्यों ने कोर्ट में बताया कि 10 बीघा जमीन को लेकर छत्रपाल अक्सर पिता से झगड़ा करता था। वह जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था, इसी बात को लेकर घटना वाले दिन विवाद बढ़ गया। मामले में सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और सख्त सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि पारिवारिक विवाद में भी कानून से कोई नहीं बच सकता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 09:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जमीन के झगड़े में बेटे ने ली पिता की जान… मां और भाई की गवाही पर उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रेलवे का बड़ा अपडेट… स्पेशल ट्रेन को नया ठहराव, कई ट्रेनों का रूट बदला, सफर से पहले जान लें ये अहम बदलाव, वरना पड़ सकते हैं परेशानी में

बरेली

25 साल बाद बना अनोखा संयोग… रमज़ान में पांच जुमे, कल अदा होगी जुमा-तुल-विदा, 21 को मनाई जाएगी ईद

बरेली

कोर्ट से बड़ी राहत… वोट खरीदने के आरोपों में घिरे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बरी

बरेली

हर्षित मिश्रा के घर पहुंचे एचपीसीएल के बड़े अफसर… एक घंटे बंद कमरे में मंथन, बोले—दोषी नहीं बचेंगे

बरेली

30 मार्च से एग्जाम… रुविवि ने जारी किया नर्सिंग, बीपीटी और एमएलटी का पूरा शेड्यूल, जानें कब है आपका पेपर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.