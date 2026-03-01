जमीन के झगड़े में बेटे ने ली पिता की जान… मां और भाई की गवाही पर उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट तबरेज अहमद की अदालत ने मां और छोटे भाई की गवाही को भरोसेमंद मानते हुए आरोपी छत्रपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे उम्रकैद के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। एडीजीसी दिगंबर पटेल के अनुसार, घटना 11 अप्रैल की है। नवाबगंज के इनायतपुर गांव निवासी ताराचंद ने अपने बड़े भाई छत्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि खेत से शराब पीकर लौटे छत्रपाल का पिता लालाराम से जमीन को लेकर विवाद हो गया।