विकास के नाम पर बड़ा खेल… 17 में से 11 सैंपल फेल, लैब जांच में खुला राज, अब इन ठेकेदार-अभियंताओं पर गिरेगी गाज

नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषी अभियंताओं और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण लिया जाए। साथ ही जुर्माना लगाने और संबंधित कार्यों का भुगतान रोकने की कार्रवाई की जाए। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने साफ कहा कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आगे भी नियमित स्थलीय निरीक्षण और उच्च स्तरीय जांच जारी रहेगी ताकि जनता के पैसे से हो रहे कामों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। वहीं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के सैंपल की जांच में कई कार्य अधोमानक पाए गए हैं। मुख्य अभियंता को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और आगे भी सख्त निगरानी जारी रहेगी।