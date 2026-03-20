बेलगाम खनन माफिया ने की गाड़ी चढ़ाकर अफसर को कुचलने की कोशिश, टीम पर पथराव, किस नेता का फोटो दिखाकर बना रहा दबाव

15 मार्च की रात करीब एक बजे जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार अपनी टीम के साथ बुखारा मोड़ से बभिया की ओर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान 15-20 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध खनन करते पकड़ी गईं। टीम को देखते ही चालक वाहन लेकर भाग निकले, लेकिन पांच किलोमीटर तक पीछा कर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को दबोच लिया गया। 16 मार्च की रात दोबारा छापेमारी के दौरान हालात और बिगड़ गए। आरोप है कि कृपाल सिंह और उसका साथी महेश ईको स्पोर्ट कार से मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए दबाव बनाने लगे। इसी दौरान उन्होंने सरकारी वाहन में टक्कर मार दी, जिससे एक कर्मचारी घायल हो गया। इसके बाद भी माफिया नहीं रुके और ट्रैक्टर-ट्रॉली को भगाने की कोशिश करते रहे।