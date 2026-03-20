आरक्षी सिद्धान्त ने जीते दो गोल्ड मेडल, एसएसपी ने दिया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का तोहफा, खुद पहनाया पदक

उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया। अब सिद्धान्त चौधरी आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत कर दिए गए हैं। यह सम्मान उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। 19 मार्च 2026 को आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सिद्धान्त चौधरी को पदक पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें मिष्ठान खिलाकर बधाई दी गई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।