एक स्क्रीन, 143 चेहरे और सिर्फ 19 नाम, कलेक्ट्रेट में शराब की दुकानों के लिए लगी भीड़

नवीनीकरण के बाद बची 19 दुकानों के लिए कुल 143 आवेदन आए थे। लॉटरी के जरिए 12 देशी शराब, 6 कम्पोजिट और 1 मॉडल शॉप का आवंटन किया गया। किस्मत ने कुछ का साथ दिया, जबकि बड़ी संख्या में आवेदकों को निराशा हाथ लगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों का चयन हुआ है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस फीस और अन्य आवश्यक रकम जमा करनी होगी। समय पर भुगतान न करने की स्थिति में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।