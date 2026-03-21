रूहानियत से महका बरेली, 30 रोज़ों का इनाम बनी ईद, काजी ए हिन्दुस्तान ने अदा कराई नमाज, ईदगाह से मस्जिदों तक गूंजी दुआएं

जमात रज़ा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान (फरमान मियां) ने कहा कि रमज़ान की तरह ईद के बाद भी इबादत और इंसानियत का रास्ता जारी रखना चाहिए। उन्होंने गरीबों का ख्याल रखने और मुल्क में अमन-भाईचारा कायम रखने की अपील की। ईदगाह में क़ाज़ी ए हिंदुस्तान के दामाद व जमात रज़ा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान (फरमान मिया) ने देशभर के लोगो को ईद की मुबारकबाद पेश की ईदगाह में मौजूद लोगो से ईद मिली और इसके साथ ही देशवासियों से अपील की कि आपस में मिलजुल कर व भाईचारा कायम रखें यही हमारे मुल्क की रिवायत भी रही है फ़रमान मियां ने नमाज़ अदा करने के बाद कहा कि अल्लाह ने अपने बंदों को तीस रोजो को इनाम ईद के रूप में अता किया। रोजदारो ने जिस तरह अपने आप को रमज़ान भर हर बुरे काम से रोके रखा उसी तरह बाकी बची ज़िंदगी भी इसी तरह गुजारे।