ईद के दिन गौकशी, नाले में मिले अवशेष, भड़के हिंदू संगठन, इज्ज़तनगर में एफआईआर 

मामले की गंभीरता को देखते हुए इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेन्द्र सिंह और सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन के जरिए नाले से गौ अवशेष निकलवाए गए। पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए मांस के सैंपल जांच के लिए भिजवाए और अवशेषों को जमीन में दफन कराया।