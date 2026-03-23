23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

गणगौर मेले में उमड़े श्रद्धालु…. देखें वीडियो….

राजगढ़. कस्बे के प्राचीन कुण्ड पर दो दिवसीय गणगौर मेला रविवार देर रात सम्पन्न हो गया। नगरपालिका की ओर से गोविन्द देवजी मन्दिर में रविवार शाम ईशर-गणगौर की पूजा -अर्चना की। इसके बाद ईशर-गणगौर की सवारी एवं सजी आकर्षक झांकियां गोस्वामी दिलीप मुखर्जी के सानिध्य में शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गो से होती हुई [&hellip;]

अलवर

image

kailash Sharma

Mar 23, 2026

राजगढ़. कस्बे के प्राचीन कुण्ड पर दो दिवसीय गणगौर मेला रविवार देर रात सम्पन्न हो गया। नगरपालिका की ओर से गोविन्द देवजी मन्दिर में रविवार शाम ईशर-गणगौर की पूजा -अर्चना की। इसके बाद ईशर-गणगौर की सवारी एवं सजी आकर्षक झांकियां गोस्वामी दिलीप मुखर्जी के सानिध्य में शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गो से होती हुई ऐतिहासिक स्थल ‘कुण्ड’ पर पहुंची। जहां ईशर-गणगौर की पण्डित मांगेलाल शर्मा ने पूजा-अर्चना कराई। महन्त गोस्वामी दिलीप मुखर्जी, किशोर मुखर्जी, बृजेन्द्र अवस्थी, जगमोहन शर्मा, पवन प्रधान, पूर्व पार्षद अनिल गुप्ता, पवन ङ्क्षसह नरूका, दीनदयाल बंसल, नितिन शर्मा, देबू पाराशर, नवल दीक्षित, नगरपालिका के सहायक एसआइ भौंरेलाल वर्मा आदि मौजूद रहे। मेले में बच्चों व महिलाओं ने बर्तन, खिलौने आदि खरीदे। प्राचीन कुण्ड को दूसरे दिन भी दीपक जलाकर व रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया। कुण्ड की सजावट आकर्षण का केन्द्र बनी रही।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Mar 2026 12:16 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / गणगौर मेले में उमड़े श्रद्धालु…. देखें वीडियो….

बड़ी खबरें

View All

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.