Internet Cable Cut News : इंटरनेट कनेक्टिविटी पर संकट! लाल सागर में फाइबर ऑप्टिक केबल टूटने से लेटेंसी बढ़ी

Internet Cable Cut News : हाल ही में लाल सागर में कई समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल्स खराब हो गए हैं, जिसका प्रभाव कई बड़े प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इतना ही नहीं एशिया और यूरोप के बीच इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी हो गई है।
इस मामले में मइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि केबल की मरम्मत में वक्त लगेगा। इसलिए वे ट्रैफिक को सही दिशा में ले जाने, रूट बदलने और नेटवर्क को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हर दिन इसके बारे में अपडेट भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से भेजकर समस्या कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी लोगों को इंटरनेट में लेटेंसी और स्लो कनेक्शन का सामना करना पड़ रहा है।
लाल सागर दुनिया की उन जगहों में से एक है, जहां से लगभग 17% इंटरनेट डेटा यूरोप और एशिया के बीच जाता है। इस बार की समस्या ने SEACOM/TGN-EA, AAE-1 और EIG जैसे बड़े सिस्टम को भी प्रभावित किया है, जिससे दुनिया भर में इंटरनेट की रफ्तार पर असर पड़ा है।
अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये केबल्स कैसे टूटे। पहले भी लाल सागर में केबल कटने की घटनाएं होती रही हैं, जिनमें कभी जहाजों के लंगर गिरने की वजह से तो कभी तोड़फोड़ की आशंका भी जताई गई थी।
इस घटना पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर भी किया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और तनाव की वजह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टार्गेट किया जा रहा हो। इससे भविष्य में वैश्विक इंटरनेट कनेक्शन पर और भी खतरा मंडराने लगा है।