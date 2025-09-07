Internet Cable Cut News : इंटरनेट कनेक्टिविटी पर संकट! लाल सागर में फाइबर ऑप्टिक केबल टूटने से लेटेंसी बढ़ी

इस मामले में मइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि केबल की मरम्मत में वक्त लगेगा। इसलिए वे ट्रैफिक को सही दिशा में ले जाने, रूट बदलने और नेटवर्क को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हर दिन इसके बारे में अपडेट भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से भेजकर समस्या कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी लोगों को इंटरनेट में लेटेंसी और स्लो कनेक्शन का सामना करना पड़ रहा है।