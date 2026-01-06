Redmi Note 15 5G भारत में लॉन्च: 108MP कैमरा और 5,520mAh बैटरी का दम, जानिए कीमत और फीचर्स

Redmi Note 15 5G Launched in India: शाओमी ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मंगलवार को रेडमी नोट 15 5G स्मार्टफोन और रेडमी पैड 2 प्रो टैबलेट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इन डिवाइसेज को मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा है, जहां मुकाबला काफी कड़ा है। नए नोट सीरीज फोन में क्वालकॉम का नया प्रोसेसर और बेहतर कैमरा सिस्टम दिया गया है।आइए आसान शब्दों में जानते हैं कि इस नए फोन में क्या खास है और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा।