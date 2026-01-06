Redmi Note 15 5G भारत में लॉन्च: 108MP कैमरा और 5,520mAh बैटरी का दम, जानिए कीमत और फीचर्स

Redmi Note 15 5G Launched|फोटो सोर्स – Freepik
Redmi Note 15 5G Launched in India: शाओमी ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मंगलवार को रेडमी नोट 15 5G स्मार्टफोन और रेडमी पैड 2 प्रो टैबलेट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इन डिवाइसेज को मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा है, जहां मुकाबला काफी कड़ा है। नए नोट सीरीज फोन में क्वालकॉम का नया प्रोसेसर और बेहतर कैमरा सिस्टम दिया गया है।आइए आसान शब्दों में जानते हैं कि इस नए फोन में क्या खास है और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा।
रेडमी नोट 15 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 (Snapdragon 6 Gen 3) चिपसेट लगा है। कंपनी का दावा है कि पिछले मॉडल के मुकाबले यह प्रोसेसर 30% ज्यादा तेज है और गेमिंग या ग्राफिक्स के मामले में भी 10% बेहतर है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन शाओमी के नए 'HyperOS 3' पर चलता है। इसमें 'हाइपरआईलैंड' नाम का एक नया फीचर है, जो स्क्रीन पर डायनामिक विजेट्स और फ्लोटिंग विंडो की सुविधा देता है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है।
फोन का लुक प्रीमियम रखने की कोशिश की गई है। इसमें 6.77 इंच की कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। धूप में भी स्क्रीन साफ दिखे, इसके लिए इसमें 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट है जो फोन चलाने के अनुभव को स्मूथ बनाता है।
एक काम का फीचर इसमें 'हाइड्रो टच 2.0' है। इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ गीले हैं या स्क्रीन पर पानी की बूंदें हैं, तब भी टच सही से काम करेगा। फोन काफी पतला है (7.35mm) और इसका वजन 178 ग्राम है। धूल और पानी से बचाव के लिए इसे IP66 रेटिंग मिली है।
प्राइमरी कैमरा: 108 मेगापिक्सल का है, जिसमें OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) का सपोर्ट है। इसमें सैमसंग का HN9 सेंसर इस्तेमाल हुआ है, जो कम रोशनी में बेहतर फोटो और सही रंग दिखाने का वादा करता है।
फोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है। साथ ही, आज के दौर को देखते हुए इसमें 'AI Erase' जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप फोटो से अनचाही चीजों को हटा सकते हैं।
फोन को पावर देने के लिए 5,520mAh की बैटरी दी गई है। बॉक्स के साथ 45W का चार्जर मिलता है। शाओमी का कहना है कि फुल चार्ज करने पर यह फोन आराम से डेढ़ दिन तक चल सकता है।
रेडमी नोट 15 5G को दो वेरिएंट में पेश किया गया है-
इसकी बिक्री 9 जनवरी से फ्लिपकार्ट, अमेजन और शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ब्लैक, मिस्ट पर्पल और ग्लेशियर ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा।
कंपनी ने रेडमी पैड 2 प्रो टैबलेट भी पेश किया है। इसमें स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 प्रोसेसर है। इसके वाई-फाई वाले बेस मॉडल (128GB) की कीमत 24,999 रुपये है, जबकि 5G सपोर्ट वाला टॉप मॉडल 29,999 रुपये तक जाता है।
