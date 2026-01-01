इन 5 स्मार्टफोन से खींचें DSLR जैसी फोटो, iPhone 17 को मिल रही कड़ी टक्कर

Best Camera Phone 2026 (Image: OnePlus)
Best Camera Phone 2026: सालों से टेक की दुनिया में एक ही बात दोहराई जाती रही है, ''अगर बेहतरीन फोटो खींचनी है, तो आईफोन ही लेना पड़ेगा।'' लेकिन जनाब, अब साल 2026 चल रहा है और यह धारणा पूरी तरह बदल चुकी है।
इस साल स्मार्टफोन फोटोग्राफी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। मार्केट में ऐसे कई Android धुरंधर मौजूद हैं जो न सिर्फ iPhone 17 की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, बल्कि कई मामलों में उसे पछाड़ भी रहे हैं। चाहे वो 200MP का कैमरा हो, या फिर जबरदस्त जूम ये फोन साबित कर रहे हैं कि शानदार फोटो के लिए अब आपको सिर्फ एप्पल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
अगर आप भी नया फोन लेने का मन बना रहे हैं, तो जरा इन 5 एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पर नजर डाल लीजिए जो कैमरा के मामले में बाहुबली साबित हो रहे हैं।
गूगल के फोन अपने दिमाग यानी AI के लिए जाने जाते हैं। पिक्सल 10 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा मेल है कि फोटो अपने आप सुंदर बनकर निकलती है। इसमें 48MP का मेन कैमरा और 5x ऑप्टिकल जूम है। सबसे खास है इसका 'Ultra HDR' फीचर, जो फोटो में रंग और रोशनी को इतना नेचुरल रखता है कि लगता है आपने अपनी आंखों से वो नजारा देखा हो। यह iPhone 17 को सबसे कड़ी टक्कर देता है।
वीवो ने फोटोग्राफी को गंभीरता से लिया है। X300 को आप फोन कम और कैमरा ज्यादा कह सकते हैं। इसमें 200MP का कैमरा सेंसर लगा है। साथ ही Zeiss के लेंस हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको दूर की चीजें साफ खींचनी हैं, तो इसका पेरिस्कोप लेंस कमाल का काम करता है।
अगर आपको अपनी फोटोज में फिल्मी कलर्स पसंद हैं, तो ओप्पो का यह फोन आपको भा जाएगा। Hasselblad के साथ मिलकर कंपनी ने कलर ट्यूनिंग पर शानदार काम किया है। 50MP कैमरा और 10-bit LOG रिकॉर्डिंग की वजह से वीडियो बनाने वालों के लिए यह एक छोटा सिनेमा कैमरा है। इसकी फोटो क्वालिटी iPhone 17 को सीधे चुनौती देती है।
वनप्लस का यह फोन रफ्तार और क्वालिटी का बेहतरीन पैकेज है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है जो फोटो को पलक झपकते प्रोसेस कर देता है। इसमें तीन 50MP के कैमरे हैं। खास बात यह है कि कम रोशनी में (Low Light) यह फोन गजब की फोटो खींचता है। रात की फोटोग्राफी के लिए यह एक मजबूत दावेदार है।
सैमसंग पर भरोसा करने वालों के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। वीडियो बनाने के शौकीन लोगों को इसका 'Super Steady' फीचर बहुत पसंद आता है, जो हिलते-डुलते हाथों से भी स्थिर वीडियो बनाता है। 8K रिकॉर्डिंग और सैमसंग की ब्राइट डिस्प्ले पर फोटो देखने का मजा ही अलग है। और हां, यह इस लिस्ट में सबसे किफायती विकल्पों में से एक है।
