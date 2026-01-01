इन 5 स्मार्टफोन से खींचें DSLR जैसी फोटो, iPhone 17 को मिल रही कड़ी टक्कर

गूगल के फोन अपने दिमाग यानी AI के लिए जाने जाते हैं। पिक्सल 10 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा मेल है कि फोटो अपने आप सुंदर बनकर निकलती है। इसमें 48MP का मेन कैमरा और 5x ऑप्टिकल जूम है। सबसे खास है इसका 'Ultra HDR' फीचर, जो फोटो में रंग और रोशनी को इतना नेचुरल रखता है कि लगता है आपने अपनी आंखों से वो नजारा देखा हो। यह iPhone 17 को सबसे कड़ी टक्कर देता है।